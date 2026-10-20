Video Magazin Özge Ulusoy’dan evlilik sorularına samimi cevap: Biz gönülden evliyiz!
Özge Ulusoy’dan evlilik sorularına samimi cevap: Biz gönülden evliyiz!

Özge Ulusoy’dan evlilik sorularına samimi cevap: Biz gönülden evliyiz!

20 Ekim 2026 22:19

Ünlü manken Özge Ulusoy, bugün bir etkinliğe katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin ‘evlilik’ sorularına içtenlikle cevap veren Özge Ulusoy, açıklamasıyla gündeme oturdu. İşte o açıklamanın detayları!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Özge Ulusoy’dan evlilik sorularına samimi cevap: Biz gönülden evliyiz! 01:16
Özge Ulusoy’dan evlilik sorularına samimi cevap: Biz gönülden evliyiz! 20.10.2026 | 22:18
Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek | Video 01:00
Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! "Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek" | Video 20.10.2026 | 15:48
Yarışmaya katıldığı gençlik halleri gündeme oturdu! İşte Adriana Lima’nın 15 yaşındaki arşiv görüntüleri! 00:51
Yarışmaya katıldığı gençlik halleri gündeme oturdu! İşte Adriana Lima’nın 15 yaşındaki arşiv görüntüleri! 20.10.2026 | 00:30
‘Barışalım desem koşarak gelecek’ demişti! Sahra Işık’tan eski eşine manidar gönderme! 00:14
‘Barışalım desem koşarak gelecek’ demişti! Sahra Işık’tan eski eşine manidar gönderme! 19.10.2026 | 22:59
Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp… 00:41
Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp… 19.10.2026 | 19:40
Burcu Kıratlı’dan eski eşi Sinan Akçıl ile ilgili sorulan sorulara net yanıt... | Video 00:20
Burcu Kıratlı'dan eski eşi Sinan Akçıl ile ilgili sorulan sorulara net yanıt... | Video 19.10.2026 | 10:03
Lamina Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı... | Video 00:29
Lamina Yamal'ın annesi İstanbul'a hayran kaldı... | Video 19.10.2026 | 09:49
Sunucu Pelin Yantur öğrencisiyle adliyelik oldu... | Video 00:28
Sunucu Pelin Yantur öğrencisiyle adliyelik oldu... | Video 19.10.2026 | 09:33
Berk Oktay ve kızı Milena’dan yürüyüş keyfi... | Video 00:12
Berk Oktay ve kızı Milena'dan yürüyüş keyfi... | Video 19.10.2026 | 09:21
Sır gibi sakladığı sevgilisinin hamile olduğunu açıklamıştı! Ufuk Beydemir kızının odasını hazırladı! 00:40
Sır gibi sakladığı sevgilisinin hamile olduğunu açıklamıştı! Ufuk Beydemir kızının odasını hazırladı! 19.10.2026 | 00:44
Oyuncu Serhan Onat ile stilist Merve Küsmenoğlu evlendi! İşte düğünden ilk kareler! 00:40
Oyuncu Serhan Onat ile stilist Merve Küsmenoğlu evlendi! İşte düğünden ilk kareler! 18.10.2026 | 23:44
Milli futbolcu Cenk Tosun’un oğlu için yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı… | Video 00:28
Milli futbolcu Cenk Tosun'un oğlu için yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı… | Video 18.10.2026 | 14:07
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sonbahar paylaşımı... | Video 00:34
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sonbahar paylaşımı... | Video 18.10.2026 | 12:33
GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! | Video 00:36
GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! | Video 18.10.2026 | 09:40
Ünlü şarkıcı Jane Zhang, 2 metre yüksekliğindeki sahneden aşağıya böyle düştü | Video 00:44
Ünlü şarkıcı Jane Zhang, 2 metre yüksekliğindeki sahneden aşağıya böyle düştü | Video 17.10.2026 | 15:08
Kadıköy Boğası ile İbrahim Tatlıses buluştu! O anlar gündem oldu | Video 00:49
Kadıköy Boğası ile İbrahim Tatlıses buluştu! O anlar gündem oldu | Video 17.10.2026 | 10:08
Yeşilçam’ın ‘Ayşecik’i olarak biliniyordu! Zeynep Değirmencioğlu’nun son halini görenler şaşırdı 00:13
Yeşilçam’ın ‘Ayşecik’i olarak biliniyordu! Zeynep Değirmencioğlu’nun son halini görenler şaşırdı 16.10.2026 | 00:01
Herkes yüzüne ne yaptırdığını merak etti! Hülya Avşar güzellik sırrını açıkladı! 00:08
Herkes yüzüne ne yaptırdığını merak etti! Hülya Avşar güzellik sırrını açıkladı! 15.10.2026 | 23:02
Burnunda tamponla nefes alıyor! 13 kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç etkinlikte konuşurken zorlandı! 00:19
Burnunda tamponla nefes alıyor! 13 kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç etkinlikte konuşurken zorlandı! 15.10.2026 | 21:40
Şarkıcı Güllü’nün o videosu yeniden gündem oldu: 52’de neler yapacağım bak! 00:47
Şarkıcı Güllü’nün o videosu yeniden gündem oldu: 52’de neler yapacağım bak! 15.10.2026 | 20:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA