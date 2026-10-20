Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! "Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek" | Video

20 Ekim 2026 15:48

Eşi İdris Aybirdi ile biten evliliğiyle sık sık gündeme gelen Sahra Işık, oğluyla yaptığı son paylaşımla magazin dünyasını salladı. Tehdit edildiğini ima eden ünlü isim, sosyal medyadan adeta gözdağı vererek "Bu öfke üstünüze çığ gibi düşecek" dedi.