100 milyon verdi, 13 yaşındaki oğlu Trabzonsporlu Salah'la maça çıktı | Video
22 Ekim 2026 09:59
Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında aldığı galibiyette tribünde yer alan ünlü iş insanı Nevzat Aydın, karşılaşmada çifte sevinç yaşadı. Transfer döneminde kulüp bütçesine sağladığı önemli katkıyla dikkat çeken Aydın, 13 yaşındaki oğlunun en büyük hayalini de bu özel maçta gerçeğe dönüştürdü.
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