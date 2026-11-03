Video Yaşam İstanbul merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı | Video
İstanbul merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı | Video

İstanbul merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı | Video

03 Kasım 2026 11:18

İstanbul merkezli 3 ilde sahte paraları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sahte Türk lirası, ABD doları ile avro banknotlarını piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 15 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin, 15 şüpheliye yönelik yakalama ve adreslerde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

10 GÖZALTI

Yapılan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheli yakalandı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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