Video Yaşam Bahçelievler’de yanlış park trafiği kilitledi! İETT otobüsü yolda mahsur kaldı, kilometrelerce kuyruk oluştu | Video
Bahçelievler’de yanlış park trafiği kilitledi! İETT otobüsü yolda mahsur kaldı, kilometrelerce kuyruk oluştu | Video

Bahçelievler’de yanlış park trafiği kilitledi! İETT otobüsü yolda mahsur kaldı, kilometrelerce kuyruk oluştu | Video

02 Kasım 2026 16:22

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde yanlış park edilen bir araç nedeniyle trafik adeta kilitlendi. Yenibosna 29 Ekim Caddesi’nde meydana gelen olayda, dar alanda dönüş yapamayan İETT otobüsü yolda mahsur kalırken, cadde üzerinde metrelerce araç kuyruğu oluştu. Otobüste bulunan yolcular ve trafikte bekleyen sürücüler duruma sitem ederek, araç sahibine ulaşabilmek için uzun süre çaba sarf etti.

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Olay, Yenibosna 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi. Ana cadde üzerinde yanlış park edilen araç, özellikle büyük araçların geçişini ve dönüşünü zorlaştırdı. Dönüş yapamayan İETT otobüsünün yolda kalmasıyla birlikte trafikteki araçlar ilerleyemedi. Cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ve yolcular çaresizce beklemek zorunda kaldı.

VATANDAŞLAR ARAÇ SAHİBİNE ULAŞMAYA ÇALIŞTI

Otobüs şoförü, yolcular ve trafikte mahsur kalan vatandaşlar, yolu kapatan aracın sahibine ulaşabilmek için yoğun çaba gösterdi. Ancak araç sahibine ulaşılamaması üzerine bazı vatandaşlar, aracı kendi imkânlarıyla hareket ettirmeyi, hatta yerinden kaldırmayı denedi. Yaşananlar nedeniyle cadde üzerindeki trafik akışı uzun süre aksadı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumu inceleyerek gerekli bildirimin yapılacağını ifade etti. Ekiplerin olay yerinden ayrılmasının ardından vatandaşlar, trafiğin açılması için yanlış park yapan sürücünün gelmesini beklemeyi sürdürdü. Yaşanan mağduriyet nedeniyle hem toplu taşıma aracındaki yolcular hem de diğer sürücüler yolda uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Doktor randevusuna geç kaldığını ifade ene vatandaş, " Adam park etmiş arabayı ve otobüs geçemiyor. Eyüpsultan Devlet Hastane'sinde randevum var geciktim" diye sitem etti.
Trafikte kalan bir vatandaş, "Araç buraya park etmiş otobüste geçemiyor. Arkada trafik 1,5 kilometre bir saattir bekliyoruz. Aracın üzerinden adamın numarası da yok. Adamın akşam işi bitene kadar devam" ifadelerini kullandı.
Trafikte bir saattir beklediğini belirten Atilla Akbulut, "Yanlış pak yüzünden şuan da otobüs geçemiyor. 1 saate yakındır bekliyoruz burada" dedi.

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