Bodrum'da şiddetli yağış nedeniyle otomobil denize sürüklendi! Ev ve iş yerlerini su bastı | Video

02 Kasım 2026 12:21

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, v ve iş yerlerini su bastı. Derede sel sularına kapılan otomobil, denize sürüklendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yapıldı. Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan, özellikle gece etkisini arttıran yağış nedeniyle Yalıkavak-Türkbükü-Gündoğan-Mazı gibi noktalarda cadde ve sokaklar göle döndü. 9 mahallede 17'si ev, 3'ü iş yeri olmak üzere 20 noktada su baskınları meydana geldi. Yoğun yağışla birlikte biriken sular nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yollar tekrar trafiğe açıldı. Mazı Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle Hurma Deresi'nin debisi yükseldi, 1 otomobil denize sürüklendi. İtfaiye, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK), AFAD ve gönüllü ekipler tarafından bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Yalıkavak Mahallesi'nde istinat duvarı çöktü.

İlçede metrekareye 46 kilogram yağış düştü. Bölgede özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın tekrar etkili olması bekleniyor.