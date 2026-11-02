15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza! | Video
02 Kasım 2026 12:06
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Anadolu yakası yönünde 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazaya ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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