Video Yaşam Tartışmaya müdahale eden mahalle bekçisi önce biber gazını ardından silahını kullandı: O anlar kamerada
Tartışmaya müdahale eden mahalle bekçisi önce biber gazını ardından silahını kullandı: O anlar kamerada

Tartışmaya müdahale eden mahalle bekçisi önce biber gazını ardından silahını kullandı: O anlar kamerada

02 Kasım 2026 11:47

Avcılar'da bir ilkokulun önünde trafik tartışması nedeniyle meydana gelen olayda, mahalle bekçisinin bir veliyi silahla bacağından vurduğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bekçinin önce defalarca biber gazı sıktığı, ardından silahını çekerek ateş ettiği anlar yer aldı.

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Olay, 30 Ekim Cuma sabahı Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde İnönü İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunu okula getiren M.S. isimli veli ve trafikteki bir sürücü arasında tartışma çıktı. Bu esnada olaya müdahale eden G.Ö. isimli mahalle bekçisi, M.S.'ye aracını okulun önünden çekmesini söyledi. Otomobilini çeken M.S. geri dönerek bekçi ile tartışmaya başladı. Bekçi G.Ö. tartışma sırasında M.S.'ye biber gazı ile müdahale etti. Şahsın kendisini itmesi üzerine silahına davranan bekçi, M.S. isimli veliyi bacağından vurdu. Bacağından yaralanan M.S., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

VURULMA ANI KAMERADA
Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, M.S.'nin otomobiliyle okul önünde durduğu, arkadaki sürücülerin korna çalarak tepki göstermesinin ardından mahalle bekçisi G.Ö.'nün olaya müdahale ettiği görüldü. Görüntülerin devamında M.S.'nin aracını okul önünden çektiği, ardından bekçinin yanına gelerek tartıştığı anlar yer aldı. Olayın devamında Bekçi G.Ö.'nün, M.S.'ye defalarca biber gazı sıktığı ve ardından tabancasını çekerek ateş ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, mahalle bekçisi G.Ö.'nün tutuklandığı, bacağından yaralanan veli M.S. hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

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