336 kilo uyuşturucu madde ile suçüstü yakaladılar! Operasyon kamerada

02 Kasım 2026 15:31

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; uyuşturucu madde sevkiyatı yapılan bir kamyonette 336 kilo 550 gram Skunk maddesi ele geçirdi. Sevkiyatı yapan araç sürücüsü gözaltına alındı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'un Pendik İlçesi'nde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılan bir araca yönelik baskın ve aramalar yapıldı.

Araçta yapılan detaylı aramalarda vakumlanarak şeffaf paketlere yerleştirilmiş halde ve büyük poşetler içerisinde 336 kilo 550 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatını yapan Ü.A. adlı araç sürücüsü suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.