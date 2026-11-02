Kocaeli’de uyuşturucuyla operasyonu: Son 1 haftada 98 kişi gözaltına alındı | Video

02 Kasım 2026 15:26

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde, 98 kişi gözaltına alınırken farklı miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında on bir haftada toplam 98 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramalarında, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 407 gram Esrar, 323 gram Sentetik Kannabinoid, 115 gram Muhtelif Uyuşturucu Madde, 552 Sentetik Ecza, 1 Tabanca ve 6 Fişek ve 1 Hassas Terazi ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 365 TL paraya da soruşturma kapsamında el konuldu.