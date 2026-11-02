Anne ve kızı saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada

02 Kasım 2026 13:19

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir binadan koparak kaldırıma düşen sıva parçaları, yoldan geçen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kaldırımda yürüyen anne ve küçük kızı düşen sıvalardan son anda kurtuldu.

Olay, Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın dış cephesinden kopan sıva parçaları kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar, sıva parçalarının üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Sıvaların düştüğü kaldırımda yürüyen anne ve küçük kızının hemen arkasına düşen sıvalar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yaşanabilecek bir tehlikenin önüne geçmek için çalışma başlattı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yaşananlar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

