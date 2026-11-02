Arkadaşlarıyla futbol oynarken göğsünden bıçaklanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti: O anlar güvenlik kamerasında
02 Kasım 2026 15:58
Gaziantep'te arkadaşlarıyla birlikte futbol oynarken göğsünden bıçaklanan 19 yaşındaki M.H. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Şahinbey ilçesinin Tekstilkent Mahallesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu M.H. (19) arkadaşlarıyla birlikte futbol oynadığı sırada 17 yaşındaki İ.H. tarafından göğsünden bıçaklandı. M.H. kanlar içinde yere düşerken kendisi gibi Suriye uyruklu olan saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.H. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren M.H.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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