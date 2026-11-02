Diyarbakır'da sürücünün aracıyla drift attığı anlar kamerada
02 Kasım 2026 13:22
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde aracıyla drift atan sürücü, trafiği tehlikeye attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle art arda drift atan sürücü, trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücüler, korna çalarak sürücüyü uyardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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