Video Yaşam 3 yaşındaki çocuğunu böyle darp etti: Görüntülerden sonra tutuklandı | Video
3 yaşındaki çocuğunu böyle darp etti: Görüntülerden sonra tutuklandı | Video

3 yaşındaki çocuğunu böyle darp etti: Görüntülerden sonra tutuklandı | Video

02 Kasım 2026 15:14

Ankara'da sanal medyada 3 yaşındaki çocuğunu darbettiğine ilişkin görüntüleri paylaşılan anne A.M., tutuklandı.

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Gölbaşı ilçesinde sokakta bir kadının küçük çocuğunu darbettiği anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntünün sanal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede kadının görüntünün çekildiği bölgeye otomobille geldiği belirlendi. Görüntüye yansıyan otomobilin plaka ve tescil bilgilerinden kimliği belirlenen şüpheli A.M.'nin, darbettiği çocuğun annesi olduğu saptandı. A.M., ikamet ettiği adreste yakalanarak gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuk ise koruma altına alındı.

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