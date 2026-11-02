Kontrolden çıkan temizlik aracının altında kalmaktan son anda kurtuldular: O anlar kamerada

02 Kasım 2026 15:53

İzmir'in Konak ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediyeye ait temizlik aracı, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada 3 yayanın ezilmekten son anda kurtulduğu anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Konak ilçesi İkiçeşmelik Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda seyreden belediyeye ait temizlik aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza sırasında bölgede bulunan 3 yayanın kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu öğrenildi.



O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yağışlı havada kontrolden çıkan temizlik aracının kayarak park halindeki araçlara çarptığı ve o esnada caddede bulunan 3 yayanın üzerlerine doğru gelen araçtan son anda kaçarak kurtulduğu anlar yer aldı.