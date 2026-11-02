Lübnan’da havai fişek deposunda patlama
02 Kasım 2026 19:24
Lübnan’da havai fişek deposunda meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu.
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