Video Yaşam Sarıyer'de kamyonetin 3 araca çarptığı kaza kamerada | Video
Sarıyer'de kamyonetin 3 araca çarptığı kaza kamerada | Video

Sarıyer'de kamyonetin 3 araca çarptığı kaza kamerada | Video

03 Kasım 2026 10:14

Sarıyer'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, iki otomobile çarptıktan sonra park halindeki minibüse vurarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Merkez Mahallesi Nalbant Çeşme Caddesi'nde 31 Ekim Cumartesi saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Balcı (81) kullandığı kamyonetin hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Hızla ilerleyen kamyonet, önce hareket halindeki 2 otomobile daha sonra da park halindeki minibüse vurdu. 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 yaralı ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 4 araçta ise hasar meydana geldi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin aniden hareket ederek önce 2 otomobile daha sonra da park halindeki minibüse çarptığı anlar görülüyor

VİDEO DEVAM EDİYOR
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