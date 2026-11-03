Tanımadığı kadına tokat attı, "Kolum çarptı" dedi: Şoke eden anlar kamerada | Video
03 Kasım 2026 11:37
Nevşehir'de bir iş yeri önünde bekleyen kadına yaklaşarak tokat attığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda yaralanan şahsın sağlık raporunda işitme kaybı tespit edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu.
Olayın ardından şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 6 suç kaydı olan şüpheli Tolga Ç.'yi kısa sürede yakalayarak göz altına aldı. Şüpheli, ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.'ye çarptığını söyledi.
Kadının alınan sağlık raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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