Tanımadığı kadına tokat attı, "Kolum çarptı" dedi: Şoke eden anlar kamerada | Video

03 Kasım 2026 11:37

Nevşehir'de bir iş yeri önünde bekleyen kadına yaklaşarak tokat attığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda yaralanan şahsın sağlık raporunda işitme kaybı tespit edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.