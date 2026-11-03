İstanbul merkezli 39 ilde yapay zeka destekli programla bahis oynatan 194 şüpheliye yönelik operasyon | Video
03 Kasım 2026 10:03
İstanbul merkezli 39 ilde, Telegram isimli sanal medya platformunda yapay zeka destekli 'Avcı' isimli programı kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynattığı belirlenen 194 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından dijital ortamda işlenen suçların önlenmesi ve suçla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram isimli sanal medya platformunda yapay zeka destekli 'Avcı' isimli program kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi. MASAK raporu ve şüphelilerin finansal işlemlerine yönelik analizler sonucunda, yüksek miktarda finansal işlem hacmi olduğu belirlendi. Bu kapsamda, 194 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
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