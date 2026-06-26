Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'ın skandal gösterisine tepkiler çığ gibi: Mizah kılıfıyla sinsi sabotajın arkasında ne yatıyor? | Video
26 Haziran 2026 14:01
Tunceli Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Sabotaj" adlı oyun, mizah sınırlarını aşarak açık bir provokasyona dönüştü. Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, ülkenin ortak değerlerini ve siyasi figürlerini alaycı bir dille hedef tahtasına koydu. İkilinin sergilediği hadsiz üslup ve skandal ifadelere, vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Peki mizah kılıfına bürünmüş kirli provokasyonun arkasında ne yatıyor? Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Gazeteci Murat Özer AHaber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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