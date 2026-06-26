Video Haber SON DAKİKA: Erhan Karaal’ın aracında GPS bulunmuştu! Bu görüntüler ilk kez AHaber'de: O şüpheli eski İBB çalışanı çıktı… | Video
SON DAKİKA: Erhan Karaal’ın aracında GPS bulunmuştu! Bu görüntüler ilk kez AHaber'de: O şüpheli eski İBB çalışanı çıktı… | Video

SON DAKİKA: Erhan Karaal’ın aracında GPS bulunmuştu! Bu görüntüler ilk kez AHaber'de: O şüpheli eski İBB çalışanı çıktı… | Video

26 Haziran 2026 14:12

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olan Erhan Karaal 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı! Karaal 2 gün sonra Tuzla'da bir inşaatta ulaşılırken soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, Karaal’ın aracına GPS takan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Tam 4 gün süren çalışmalar sonucu o şüphelinin eski İBB çalışanı olduğu anlaşıldı. İşte şoke eden detaylar…

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Erhan Karaal’ın aracında GPS bulunmuştu! Bu görüntüler ilk kez AHaber’de: O şüpheli eski İBB çalışanı çıktı… | Video 05:50
SON DAKİKA: Erhan Karaal’ın aracında GPS bulunmuştu! Bu görüntüler ilk kez AHaber'de: O şüpheli eski İBB çalışanı çıktı… | Video 26.06.2026 | 14:07
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın skandal gösterisine tepkiler çığ gibi: Mizah kılıfıyla sinsi sabotajın arkasında ne yatıyor? | Video 08:45
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'ın skandal gösterisine tepkiler çığ gibi: Mizah kılıfıyla sinsi sabotajın arkasında ne yatıyor? | Video 26.06.2026 | 13:56
Sanat maskeli provokasyon! Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’tan rezil gösteri: Milli ve manevi değerleri hedef aldılar | Video 01:58
Sanat maskeli provokasyon! Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’tan rezil gösteri: Milli ve manevi değerleri hedef aldılar | Video 26.06.2026 | 11:36
İBB Yöneticisi Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 06:52
İBB Yöneticisi Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 26.06.2026 | 09:56
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’tan rezil gösteri! 00:58
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’tan rezil gösteri! 25.06.2026 | 21:31
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 22:42
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 25.06.2026 | 19:53
Son dakika | Başkan Erdoğan’dan İl Başkanları Toplantısı’nda önemli mesajlar: Eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanacağız 21:41
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar: Eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanacağız 25.06.2026 | 15:51
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreçte yasal çerçeve Meclis’e gelecek | Video 19:09
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Süreçte yasal çerçeve Meclis’e gelecek" | Video 25.06.2026 | 12:57
Son Dakika: Başkan Erdoğan Muharrem Orucu İftar Programı’nda konuştu | Video 09:56
Son Dakika: Başkan Erdoğan Muharrem Orucu İftar Programı'nda konuştu | Video 25.06.2026 | 12:40
Mutlak Butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yan yana |Video 03:53
Mutlak Butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yan yana |Video 25.06.2026 | 11:24
Venezuela’da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem! 04:59
Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem! 25.06.2026 | 08:38
Gazikonut Yeni Bahçelievler Projesi ile insanları doğayla buluşturuyor | Video 02:41
Gazikonut Yeni Bahçelievler Projesi ile insanları doğayla buluşturuyor | Video 24.06.2026 | 15:41
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Muhalefette kaos ve kargaşa hakim | Video 41:46
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Muhalefette kaos ve kargaşa hakim" | Video 24.06.2026 | 13:14
Başkan Erdoğan: NATO’nun caydırıcılığı ortak hedef 14:34
Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef" 23.06.2026 | 18:47
28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya’da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti 01:48
28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya'da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti 23.06.2026 | 18:18
Mardin’de tırda çıkan yangın söndürüldü 00:08
Mardin'de tırda çıkan yangın söndürüldü 23.06.2026 | 17:57
İzmit’te nokta atışı operasyonla yakalandılar! Erhan Karaal’ı kaçıranların yakalanma anları A Haber’de! | Video 15:44
İzmit'te nokta atışı operasyonla yakalandılar! Erhan Karaal'ı kaçıranların yakalanma anları A Haber'de! | Video 23.06.2026 | 12:17
MHP lideri Devlet Bahçeli: Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez! | Video 43:17
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez!" | Video 23.06.2026 | 11:55
ALLY for Future Kurucusu Esra Albayrak: ’Müslüman kadına biçilen rol hiç değişmedi’ 02:59
ALLY for Future Kurucusu Esra Albayrak: 'Müslüman kadına biçilen rol hiç değişmedi' 23.06.2026 | 08:57
Adalar Belediyesi’ne ’rüşvet’ soruşturması; Başkan Akpolat dahil 35 şüpheli tutuklandı | Video 00:47
Adalar Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturması; Başkan Akpolat dahil 35 şüpheli tutuklandı | Video 23.06.2026 | 08:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA