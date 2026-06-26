SON DAKİKA: Erhan Karaal’ın aracında GPS bulunmuştu! Bu görüntüler ilk kez AHaber'de: O şüpheli eski İBB çalışanı çıktı… | Video

26 Haziran 2026 14:12

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olan Erhan Karaal 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı! Karaal 2 gün sonra Tuzla'da bir inşaatta ulaşılırken soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, Karaal’ın aracına GPS takan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Tam 4 gün süren çalışmalar sonucu o şüphelinin eski İBB çalışanı olduğu anlaşıldı. İşte şoke eden detaylar…