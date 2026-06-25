Video Haber Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

25 Haziran 2026 19:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Polis Akademisi Mezuniyet Töreni sonrası açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 22:42
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 25.06.2026 | 19:53
Son dakika | Başkan Erdoğan’dan İl Başkanları Toplantısı’nda önemli mesajlar: Eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanacağız 21:41
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar: Eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanacağız 25.06.2026 | 15:51
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreçte yasal çerçeve Meclis’e gelecek | Video 19:09
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Süreçte yasal çerçeve Meclis’e gelecek" | Video 25.06.2026 | 12:57
Son Dakika: Başkan Erdoğan Muharrem Orucu İftar Programı’nda konuştu | Video 09:56
Son Dakika: Başkan Erdoğan Muharrem Orucu İftar Programı'nda konuştu | Video 25.06.2026 | 12:40
Mutlak Butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yan yana |Video 03:53
Mutlak Butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yan yana |Video 25.06.2026 | 11:24
Venezuela’da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem! 04:59
Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem! 25.06.2026 | 08:38
Gazikonut Yeni Bahçelievler Projesi ile insanları doğayla buluşturuyor | Video 02:41
Gazikonut Yeni Bahçelievler Projesi ile insanları doğayla buluşturuyor | Video 24.06.2026 | 15:41
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Muhalefette kaos ve kargaşa hakim | Video 41:46
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Muhalefette kaos ve kargaşa hakim" | Video 24.06.2026 | 13:14
Başkan Erdoğan: NATO’nun caydırıcılığı ortak hedef 14:34
Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef" 23.06.2026 | 18:47
28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya’da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti 01:48
28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya'da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti 23.06.2026 | 18:18
Mardin’de tırda çıkan yangın söndürüldü 00:08
Mardin'de tırda çıkan yangın söndürüldü 23.06.2026 | 17:57
İzmit’te nokta atışı operasyonla yakalandılar! Erhan Karaal’ı kaçıranların yakalanma anları A Haber’de! | Video 15:44
İzmit'te nokta atışı operasyonla yakalandılar! Erhan Karaal'ı kaçıranların yakalanma anları A Haber'de! | Video 23.06.2026 | 12:17
MHP lideri Devlet Bahçeli: Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez! | Video 43:17
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez!" | Video 23.06.2026 | 11:55
ALLY for Future Kurucusu Esra Albayrak: ’Müslüman kadına biçilen rol hiç değişmedi’ 02:59
ALLY for Future Kurucusu Esra Albayrak: 'Müslüman kadına biçilen rol hiç değişmedi' 23.06.2026 | 08:57
Adalar Belediyesi’ne ’rüşvet’ soruşturması; Başkan Akpolat dahil 35 şüpheli tutuklandı | Video 00:47
Adalar Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturması; Başkan Akpolat dahil 35 şüpheli tutuklandı | Video 23.06.2026 | 08:39
Kazada uçuruma yuvarlanan cip hurdaya döndü: 1 ölü 00:30
Kazada uçuruma yuvarlanan cip hurdaya döndü: 1 ölü 22.06.2026 | 19:18
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 22:24
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 22.06.2026 | 18:18
Başkan Erdoğan: Küresel siyasetin oyun kurucusuyuz | Video 26:01
Başkan Erdoğan: Küresel siyasetin oyun kurucusuyuz | Video 22.06.2026 | 15:01
Başörtülü kadınları hedef aldı: ’Hepsi imha edilsinler’ dedi! Gözaltı kararı verildi 01:08
Başörtülü kadınları hedef aldı: 'Hepsi imha edilsinler' dedi! Gözaltı kararı verildi 21.06.2026 | 16:22
Başkan Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi | Video 01:01
Başkan Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi | Video 21.06.2026 | 15:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA