Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Muhalefette kaos ve kargaşa hakim" | Video

24 Haziran 2026 13:17

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde, Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, "Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak" ifadelerini kullandı.