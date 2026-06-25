Mutlak Butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yan yana |Video

25 Haziran 2026 11:43

CHP'de son dönemde yaşanan liderlik tartışmalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ilk kez aynı törende bir araya geldi. İki isim, hayatını kaybeden eski CHP milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde tokalaştı. İkili tokaşırken, Kılıçdaroğlu'nun kendisine beddua eden Ali Mahir Başarır'ın elini sıkmadığı görüldü.