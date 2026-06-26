İBB Yöneticisi Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
26 Haziran 2026 10:01
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildi.
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