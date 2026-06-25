AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Süreçte yasal çerçeve Meclis’e gelecek" | Video
25 Haziran 2026 13:00
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan A Haber ekranlarında gündemi değerlendirdi. AK Parti’nin Sakarya kampında ekonomi ve dış politikaların ele alınacağını belirten İnan, Terörsüz Türkiye sürecinin kuyumcu titizliğiyle devam ettiğini belirtti. İnan, “Bu dönem Meclis kapanmadan yasal çerçeveyi TBMM’ye getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.
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