Video Haber Mardin'de tırda çıkan yangın söndürüldü
Mardin'de tırda çıkan yangın söndürüldü

Mardin'de tırda çıkan yangın söndürüldü

23 Haziran 2026 17:59

Mardin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

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