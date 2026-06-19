SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattını açtı! "İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz" | Video
19 Haziran 2026 15:33
Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan CHP'ye de göndermede bulunarak, "Becerebiliyorsunuz önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz." ifadelerine yer verdi.
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