Video Haber SON DAKİKA: Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 gözaltı | Video
SON DAKİKA: Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 gözaltı | Video

SON DAKİKA: Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 gözaltı | Video

19 Haziran 2026 12:03

Son dakika haberi: CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

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