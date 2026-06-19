SON DAKİKA: Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 gözaltı | Video

19 Haziran 2026 12:03

Son dakika haberi: CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.