SON DAKİKA: Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 gözaltı | Video
19 Haziran 2026 12:03
Son dakika haberi: CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.
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