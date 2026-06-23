Video Haber Adalar Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturması; Başkan Akpolat dahil 35 şüpheli tutuklandı | Video
Adalar Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturması; Başkan Akpolat dahil 35 şüpheli tutuklandı | Video

Adalar Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturması; Başkan Akpolat dahil 35 şüpheli tutuklandı | Video

23 Haziran 2026 09:01

Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz ruhsat işlemleri gerçekleştirdikleri ve rüşvet karşılığında kaçak yapılaşmaya göz yumdukları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

TEKNİK VE MALİ TAKİP

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği, şüpheliler hakkında teknik takip yapılarak MASAK verileri ile HTS ve baz kayıtlarının incelendiği, ayrıca tanık beyanlarının alındığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı tadilat ve inşai faaliyetlere 'basit onarım' adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere para karşılığı ruhsat düzenlendiği veya göz yumulduğu tespit edildi.

'CEZA KESİP SİSTEME DAHİL ETMİŞLER' İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, ruhsatsız işletmelere ve kaçak yapılara yüksek miktarda para cezası kesilerek işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği, daha sonra cezanın düşürülmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığı öne sürüldü. Rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak indirildiği ve bu yolla haksız menfaat sağlandığı belirtildi. Ayrıca belediyeden ruhsat almak isteyen kişilerin, belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, ruhsat işlemlerinin bu kişiler aracılığıyla hızlandırıldığı ve usulsüz ruhsat verilmesinin sağlandığı iddia edildi. Soruşturmada şu ana kadar tespit edilen 40 ayrı eylem kapsamında 47 şüphelinin suça karıştığı belirtildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda, İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas illerinde belirlenen toplam 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı ve aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirilen 39 şüpheliden aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 4 kişi hakkında savcılık tarafından adli kontrol istenirken, 3 şüpheli ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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