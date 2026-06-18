Video Haber Son Dakika: İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama | Video
Son Dakika: İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama | Video

Son Dakika: İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama | Video

18 Haziran 2026 13:54

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

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