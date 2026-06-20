Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'dan Başkan Erdoğan'a vefa mesajı | Video

20 Haziran 2026 13:33

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Eyyübiye Belediyesi Hizmet Binası'nın temel atma töreninde konuştu. Mehmet Kasım Gülpınar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vefa mesajında bulundu. Gülpınar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza verilmiş bir sözümüz ve vefa borcumuz var. Kendisi var olduğu müddetçe her zaman yanında duracağız." dedi.