Sıfır otomobil alırken hava parası verenler yandı! Maliye izahat bekliyor, ceza kesilecek
17 Haziran 2026 | 10:27
Sıfır otomobil alan 4 milyon kişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mercek altına alındı. Pandemi döneminde "karaborsa'ya dönen otomobil piyasasını mercek altına alan Maliye Bakanlığı, araç alırken hava parası verenlerden mektup göndererek izahat bekliyor. Cevap vermeyen sıfır araç sahiplerine ise ceza kesilecek.
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