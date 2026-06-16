65 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli gözaltına alındı | Video
16 Haziran 2026 | 16:13
İçişleri Bakanlığı, 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
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