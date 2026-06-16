Video Haber 65 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli gözaltına alındı | Video
65 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli gözaltına alındı | Video

65 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli gözaltına alındı | Video

16 Haziran 2026 | 16:13

İçişleri Bakanlığı, 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 65 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usul kanununa muhalefeti, edimin ifasına fesat karıştırmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ve özel belgede sahtecilik, 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1219 Sayılı Kanuna Muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Milletimizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyor; organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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