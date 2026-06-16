Video Haber Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'seçim' mesajı: "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" | Video
Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'seçim' mesajı:

Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'seçim' mesajı: "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" | Video

16 Haziran 2026 | 15:17

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir ancak memnuniyetimiz bizi rehavete sürükleyecek değildir." dedi. Bahçeli, "Türk milleti barış düşmanlarının karşısındadır." mesajını verdi.

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