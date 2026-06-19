Video Haber Lisans eğitiminde 3 yıl önerisi! Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan tarihi raporun detaylarını paylaştı
Lisans eğitiminde 3 yıl önerisi! Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan tarihi raporun detaylarını paylaştı

Lisans eğitiminde 3 yıl önerisi! Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan tarihi raporun detaylarını paylaştı

19 Haziran 2026 20:49

Türkiye'de yükseköğretim son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük niceliksel büyümesini yaşadı. Ancak, Enstitü Sosyal'in hazırladığı son rapor bu büyümenin nitelik kazanması gerektiğini ortaya koydu. Rapora ilişkin detayları paylaşan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, "Şu anda öğrencilerimiz 240 kredilik bir sistemde 4 yıl boyunca lisans eğitimi alıyor. Pek çok bölümün programı, mükerrer ve fazladan derslerden arındırılarak bu kredinin 180'e indirilmesine ve eğitimin 3 yılda tamamlanmasına oldukça müsait." dedi.

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