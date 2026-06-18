İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı | Video
18 Haziran 2026 15:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe'de evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Ekipler tarafından Karaal'ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatılırken, olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karal'ın darbedilerek bindirildiği ve kaçırıldığı iddia edilen aracın sokağı hızla dönerek uzaklaştığı anlar yer aldı.
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