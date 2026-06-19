Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı | Video

19 Haziran 2026 09:31

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin "Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Görevi Kötüye Kullanma" suçlarına karıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan operasyonlarda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.