Video Haber Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı | Video
Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı | Video

Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı | Video

19 Haziran 2026 09:31

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin "Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Görevi Kötüye Kullanma" suçlarına karıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan operasyonlarda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verdiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında iletişimin tespiti ve teknik takip tedbirlerinin uygulandığı, MASAK verileri ile HTS ve baz kayıtlarının incelendiği, ayrıca tanık ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

RÜŞVET KARŞILIĞI RUHSAT VE KAÇAK YAPILARA GÖZ YUMMA İDDİASI
Yürütülen çalışmalar sonucunda, Adalar'da tarihi eser statüsündeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı müdahalelere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu aktarıldı. Ayrıca ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda cezalar düzenlendiği, daha sonra yapı sahipleriyle görüşülerek rüşvet pazarlığı yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldüğü belirtildi.

İŞ SAHİPLERİNİN BELİRLİ MİMARLARA YÖNLENDİRİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Soruşturmada, belediyeden ruhsat almak isteyen kişilerin belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, bu kişiler üzerinden rüşvet görüşmelerinin yürütüldüğü ve bu sisteme dahil olanların işlemlerinin hızlandırıldığı iddialarına da yer verildi. Dosyaya yansıyan deliller doğrultusunda, belediye yetkilileri ile iş sahipleri arasında rüşvet pazarlıkları yapıldığı ve paraların belediye görevlilerine veya onlarla bağlantılı kişilere elden teslim edildiği değerlendirildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında şu ana kadar tespit edilen 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin yer aldığı belirtilirken, delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul dahil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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