Yazıcıoğlu dosyasında kördüğüm çözülüyor mu? Silinen kayıtlar, karartılan deliller çıkar mı? | Video

19 Haziran 2026 16:19

Türk siyasetinin dik duruşlu lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının Keş Dağı'nda şehit düşmesinin üzerinden tam 17 yıl geçti. Ancak o karanlık geceye dair şüpheler hiç bitmedi... ve yıllar sonra dosya yeniden açılıyor! Farklı şehirlerdeki tüm evraklar birleştirildi; 190 klasörlük dev arşiv, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşındı. Soruşturma en baştan, ele alınıyor. Peki, silinen kayıtlardan, helikopterden parça söken FETÖ’cü timlere kadar tüm sırlar 17 yıl sonra açığa çıkacak mı? A Haber, araştırma planlama servisi şefi Burhan Aytekin yazdı...