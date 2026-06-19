Başkan Erdoğan: "Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz " | Video 19 Haziran 2026 15:58 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, M11 Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Arnavutköy kesiminin açılış törenine katıldı. Tören alanına sürücüsüz metroyla giden Erdoğan, indiğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz" dedi. Daha sonra tören alanına geçen Erdoğan burada yaptığı konuşmada ise, "Halkalı - Arnavutköy metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Projesi'ni iki ayrı koldan hayata geçirdik. 37,5 kilometrelik Gayrettepe - İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometrelik Halkalı - İstanbul Havalimanı metrosu olarak şehrimizin hizmetine verdik. Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak hattımızın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda devreye aldık" diye konuştu.

TÖREN ALANINA METROYLA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışı yapılan Halkalı Arnavutköy Metro hattında incelemelerde bulundu. Erdoğan, M11 Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Arnavutköy metrosunun açılışının yapılacağı alana sürücüsüz metroyla gitti. Yolculuk yaklaşık 8 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Kayaşehir metro istasyonunda inerek tören alanına yürümeye başladı.

'31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesiminde metroyla yolculuk yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy İstasyonu'nda metrodan indikten sonra açıklamalarda bulunarak, "Kaliteyse kalite huzur. Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz" dedi.

'İSTANBULLUNUN ULAŞIMINI CİDDİ ÖLÇÜDE KOLAYLAŞTIRDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada "Kağıthane - İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane - Gayrettepe arasını 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy - İstanbul Havalimanı kesimini ise 2024 yılının Mart ayında İstanbul halkının istifadesine sunduk. Daha önce hizmete açtığımız bu 47 kilometrelik kesimle İstanbul Havalimanı'nda yapacağımız hızlı tren hattı Kağıthane istasyonunda Mahmutbey - Mecidiyeköy - Kabataş metro hattı, Gayrettepe istasyonunda Yenikapı - Hacıosman metrosu ve metrobüsle entegrasyonu sağlandı. Arnavutköy - İstanbul Havalimanı kesimindeki Arnavutköy Hastane ve Taşoluk istasyonlarını da bu sisteme dahil ettik. Böylece başta bu hatlar üzerinde yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere milyonlarca İstanbullunun ulaşımını ciddi ölçüde kolaylaştırdık. Şimdi bütün bu çalışmalarımızı taçlandırıyoruz. Halkalı - Arnavutköy metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.(DHA)