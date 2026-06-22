Başkan Erdoğan: Küresel siyasetin oyun kurucusuyuz | Video
22 Haziran 2026 15:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: "Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.
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