Başkan Erdoğan: Küresel siyasetin oyun kurucusuyuz | Video

22 Haziran 2026 15:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: "Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.