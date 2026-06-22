Video Haber Başkan Erdoğan: Küresel siyasetin oyun kurucusuyuz | Video
Başkan Erdoğan: Küresel siyasetin oyun kurucusuyuz | Video

Başkan Erdoğan: Küresel siyasetin oyun kurucusuyuz | Video

22 Haziran 2026 15:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: "Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Küresel siyasetin oyun kurucusuyuz | Video 26:01
Başkan Erdoğan: Küresel siyasetin oyun kurucusuyuz | Video 22.06.2026 | 15:01
Başörtülü kadınları hedef aldı: ’Hepsi imha edilsinler’ dedi! Gözaltı kararı verildi 01:08
Başörtülü kadınları hedef aldı: 'Hepsi imha edilsinler' dedi! Gözaltı kararı verildi 21.06.2026 | 16:22
Başkan Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi | Video 01:01
Başkan Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi | Video 21.06.2026 | 15:40
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 33:50
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 20.06.2026 | 18:22
Başkan Erdoğan: Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz | Video 15:14
Başkan Erdoğan: "Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz" | Video 20.06.2026 | 15:14
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’dan Başkan Erdoğan’a vefa mesajı | Video 01:31
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'dan Başkan Erdoğan'a vefa mesajı | Video 20.06.2026 | 13:28
Lisans eğitiminde 3 yıl önerisi! Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan tarihi raporun detaylarını paylaştı 04:04
Lisans eğitiminde 3 yıl önerisi! Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan tarihi raporun detaylarını paylaştı 19.06.2026 | 20:45
Yazıcıoğlu dosyasında kördüğüm çözülüyor mu? Silinen kayıtlar, karartılan deliller çıkar mı? | Video 14:23
Yazıcıoğlu dosyasında kördüğüm çözülüyor mu? Silinen kayıtlar, karartılan deliller çıkar mı? | Video 19.06.2026 | 16:09
Başkan Erdoğan: Türkiye’yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz | Video 04:56
Başkan Erdoğan: "Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz " | Video 19.06.2026 | 15:53
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattını açtı! İstanbul’u kaderine terk etmeyeceğiz | Video 29:51
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattını açtı! "İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz" | Video 19.06.2026 | 15:30
SON DAKİKA: Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 gözaltı | Video 00:47
SON DAKİKA: Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 gözaltı | Video 19.06.2026 | 11:55
SON DAKİKA: Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu! İşte kaçırılma anı ve tutulduğu o yer... | Video 15:10
SON DAKİKA: Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu! İşte kaçırılma anı ve tutulduğu o yer... | Video 19.06.2026 | 10:18
Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:24
Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı | Video 19.06.2026 | 08:36
Kur’an kurslarına hakaret eden şahsı ’kahraman’ ilan ettiler 00:29
Kur'an kurslarına hakaret eden şahsı 'kahraman' ilan ettiler 18.06.2026 | 22:50
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal’ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:09
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.06.2026 | 15:47
Son Dakika: İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama | Video 09:00
Son Dakika: İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama | Video 18.06.2026 | 13:52
24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 197 tutuklama | Video 01:01
24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 197 tutuklama | Video 17.06.2026 | 10:39
Sıfır otomobil alırken hava parası verenler yandı! Maliye izahat bekliyor, ceza kesilecek 03:08
Sıfır otomobil alırken hava parası verenler yandı! Maliye izahat bekliyor, ceza kesilecek 17.06.2026 | 10:26
65 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:03
65 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli gözaltına alındı | Video 16.06.2026 | 15:50
Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’seçim’ mesajı: Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız | Video 42:12
Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'seçim' mesajı: "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" | Video 16.06.2026 | 15:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA