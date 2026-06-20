Başkan Erdoğan: "Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz" | Video
20 Haziran 2026 15:17
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında "Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz." dedi. Erdoğan, "Kendimize inandık, savunma sektörümüze güvendik. 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık." mesajını verdi.
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