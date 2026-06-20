Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
20 Haziran 2026 18:36
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı açıklamada, vakfın merkezinde gençlerin geleceğinin olduğunu belirterek, "Aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır." dedi. LGBT sapkınlığına karşı da uyarıda bulunan Başkan Erdoğan, "İnsan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler, bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.
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