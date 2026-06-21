Başkan Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi | Video
21 Haziran 2026 15:44
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, program çıkışında gençlerle bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Başkan Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutlayarak hazırlanan özel tabloyu takdim etti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda, "İyi ki Erdoğan var", "Baba bir geceni de bize ayır" ve "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.
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