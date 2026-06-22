AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
22 Haziran 2026 19:05
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
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