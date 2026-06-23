MHP lideri Devlet Bahçeli: "Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez!" | Video
23 Haziran 2026 12:03
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. "Avrupa Türkiye'ye demokrasi hukuk ve dış politika dersi vermeye kalkmakta rapor kılıfına sokmuş ithamları ve tehditlerini ısrarla sürdürmektedir" diyen Devlet Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: Kendi güvenliğini ABD'nin kararlarına bağlayan AB Türkiye'ye istikamet çizemez. Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez.
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