İzmit'te nokta atışı operasyonla yakalandılar! Erhan Karaal'ı kaçıranların yakalanma anları A Haber'de! | Video
23 Haziran 2026 12:22
SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Karaal'ı kaçıran şüpheliler arasında yer aldığı belirlenen 5 kişilik kilit isimlere yönelik operasyon yapıldı. 5 şüpheli Kocaeli'nin bir köyünde villada saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Erhan Karaal'ın şüphelileri teşhis ettiği de ortaya çıktı. 8 fotoğraf gösterilen Karaal, bunlardan 3'ünün İBB çalışanı olduğunu açıkladı. Öte yandan ekiplerin düzenlediği operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. İşte detaylar…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:44
43:17
02:59
00:47
00:30
Kazada uçuruma yuvarlanan cip hurdaya döndü: 1 ölü 22.06.2026 | 19:18
22:24
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 22.06.2026 | 18:18
26:01
Başkan Erdoğan: Küresel siyasetin oyun kurucusuyuz | Video 22.06.2026 | 15:01
01:08
01:01
Başkan Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi | Video 21.06.2026 | 15:40
33:50
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 20.06.2026 | 18:22
15:14
01:31
04:04
14:23
04:56
29:51
00:47
15:10
00:24
00:29
Kur'an kurslarına hakaret eden şahsı 'kahraman' ilan ettiler 18.06.2026 | 22:50