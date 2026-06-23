İzmit'te nokta atışı operasyonla yakalandılar! Erhan Karaal'ı kaçıranların yakalanma anları A Haber'de! | Video

23 Haziran 2026 12:22

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Karaal'ı kaçıran şüpheliler arasında yer aldığı belirlenen 5 kişilik kilit isimlere yönelik operasyon yapıldı. 5 şüpheli Kocaeli'nin bir köyünde villada saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Erhan Karaal'ın şüphelileri teşhis ettiği de ortaya çıktı. 8 fotoğraf gösterilen Karaal, bunlardan 3'ünün İBB çalışanı olduğunu açıkladı. Öte yandan ekiplerin düzenlediği operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. İşte detaylar…