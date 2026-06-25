Son dakika | Başkan Erdoğan'dan İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar: Eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanacağız
25 Haziran 2026 15:55
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz." dedi. Erdoğan, "2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin canlandırılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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