Başkan Erdoğan'dan ihracatçılara müjde: Reeskont kredileri günlük limiti 5 milyar liraya çıkarıldı | Video

26 Haziran 2026 16:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye’si değil, artık her alanda büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye var" dedi. Erdoğan, "Reeskont kredileri günlük limitini 17 kat artırarak 5 milyar liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.