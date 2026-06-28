Başkan Erdoğan: Büyük bir başarı hikayesine imza attık | Video
28 Haziran 2026 15:33
AK Parti istişare ve değerlendirme kampı kapanış töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "AK Parti olarak, hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık. Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık. Çıkar birliği değil, kader birliği yaparak çıktık." dedi.
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